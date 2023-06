Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia fanno parlare ancora di loro. Come mai? L’apparentemente inseparabile coppia, prima Veline sul bancone di Striscia la Notizia poi amiche, da quattro anni “è scoppiata”. Bollata la situazione come “delicata”, la modella sarda non ne aveva più parlato dal 2019. Di recente, Corvaglia ha spiegato a Oggi: “Non dirò mai cos’è successo. Non la perdono, troppo grave per me”. E per sminuire il gossip su una lite furiosa con Canalis, in un’intervista precedente aveva aggiunto: “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto”. Nelle ultime ore è successo qualcosa che ha riacceso i rumors: Elisabetta ha pubblicato nelle stories una foto di loro due, affiatate e felici. Risposte certe non ci sono, per averle bisognerà attendere una reazione da parte della ex velina ‘bionda’ ma l’idea che l’amicizia sia tornata tiene banco sulle pagine rosa.