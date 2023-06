Dopo il trono di Maria De Filippi, è stato un vippone di Alfonso Signorini per 100 giorni partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Qui, il pubblico l’ha conosciuto come quello che ‘piange per la fidanzata’. La stessa, che una volta uscito, l’ha mollato. Così, con il cuore spezzato, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per la sua passione: la ristorazione. Ma di chi si sta parlando? Di Luca Salatino. Ancora prima di Uomini e Donne, Salatino lavorava in un ristorante e dopo un anno e mezzo sabatico a bazzicare tra gli studi di Canale 5 ha preso la decisione di tornare in cucina. A darne l’annuncio il Qvinto Restaurant sulla sua pagina social: “Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. È partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato tra le migliori carbonare su Gambero Rosso. In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri ma fatti con il cuore”. E lo stesso Salentino, come i migliori chef, sulle sue pagine social sta già mostrando la preparazione di diversi piatti.

