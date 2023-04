Non ne aveva mai parlato in modo diretto, nonostante i gossip. Ora che un po’ di tempo è passato, Maddalena Corvaglia ha deciso di spiegare i motivi della fine del rapporto di amicizia con Elisabetta Canalis. Un rapporto che è iniziato in tv, a Striscia la Notizia, e che è proseguito poi fino a culminare con una palestra comprata assieme negli Usa. Che cosa è accaduto? “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine – le parole di Corvaglia a Oggi – Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate… È stata un’amicizia bellissima, che però è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare il rapporto? Quando si rompe la fiducia è difficile“. E al settimanale in edicola, Corvaglia ha parlato anche della fine del mantrimonio con il chitarrista Steff Burns: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto. A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”.