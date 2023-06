“Non conviene neanche raccogliere i meloni, molti li portano al macero”. È la triste storia dell’ennesimo prodotto d’eccellenza, trainante l’economia di alcuni territori in Sicilia, che vive una stagione infelice a causa del cambiamento climatico e dell’aumento dei costi di produzione dovuti al rincaro energetico. Alessandro Morgana è un imprenditore di Palma di Montechiaro, patria del melone cantalupo insieme alla vicina Licata, in provincia di Agrigento, e come gli altri suoi colleghi deve affrontare una stagione che si prospetta senza utili: “Vendiamo il nostro prodotto a 10/20 centesimi fino a qualche mese fa, mentre oggi arriviamo a 30/40 centesimi, quando a noi però un chilogrammo costa circa 60/70 centesimi. Una piantina produce 7kg circa di prodotti e noi siamo sicuri di perdere, quindi molti neanche li vendono e li mandano al macero”.

Vendere il prodotto confezionato agli ingrossi che poi rivendono ai distributori dei supermercati infatti a molti non conviene, perché è aumentato il prezzo anche dei prodotti di imballo, cassette e plastica, quindi si decide di buttare tutto al macero, sprecando così una stagione di lavoro. La stessa fine fatta dall’uva da tavola qualche mese addietro, altro tassello importante dell’economia della provincia di Agrigento, che per quel prodotto ha già chiesto lo stato di crisi. “Ci stanno portando a morire – denuncia ancora Morgana – come se non bastasse la crisi energetica e l’innalzamento dei costi di produzione, quest’anno il cambiamento climatico ha portato a una sovrapproduzione che ha fatto inflazionare il prezzo, considerata anche la richiesta inferiore”. Oltre il danno, però, c’è anche la beffa: “La cosa che ci fa rabbia è che poi al supermercato troviamo il nostro prodotto a più di due euro al kilogrammo, allora vuol dire che qualcosa non funziona, ci sono troppi passaggi intermedi e così ci perdiamo noi produttori”.

Il caso ha portato all’intervento anche il sindaco di Palma di Montechiaro, che in una annata di produzione eccezionale ma di poca richiesta rispetto all’offerta, si appella al ministro Lollobrigida: “Quello degli agricoltori è un grido di disperazione – spiega il primo cittadino Stefano Castellino – faccio un appello al ministro: c’è la necessità che questo prodotto venga consumato da noi italiani per consentire un minimo guadagno che oggi manca e che sta portando in ginocchio tutta la nostra comunità. L’uva Italia, il melone retato e le altre produzioni non possono rimanere nelle celle frigorifere, è un crimine contro i nostri agricoltori”. Oggi molti hanno deciso che non conviene neanche raccogliere il prodotto o venderlo: “Il prezzo cui si vende non ci permette neanche di guadagnare e non consideriamo neanche il nostro lavoro, la nostra fatica. Chiediamo un intervento del governo per preservare il settore, c’è chi ha mutui e tasse da pagare e quest’anno non guadagnerà, con l’uva Italia era stato dichiarato lo stato di crisi ma non è stato fatto nulla”.

Il caso è approdato anche alla Camera con una interrogazione della deputata del Pd Giovanna Iacono: “È evidente che si crea una situazione insostenibile per i produttori – dice – il paradosso è che i prezzi così alti nei supermercati allontanano la clientela che dirotta le scelte su altri prodotti più economici”. La deputata ha chiesto al governo di convocare una riunione con i produttori e la rete della grande distribuzione per verificare le discrepanze tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita da parte dei distributori: “Verificheremo le ragioni di questa differenza per porre rimedio a un fenomeno speculativo che penalizza questo comparto di qualità”.