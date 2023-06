Quella volta che Jeff Bezos si è fatto “fregare” in Francia. Non è passato inosservato (anzi, sta facendo il giro del mondo) lo scivolone in cui è incappato il patron di Amazon durante il suo soggiorno a Cannes: durante un pranzo a nell’esclusivo ristorante La Petit Maison, insieme alla fidanzata, la giornalista Lauren Sánchez, alla sorella Christina Bezos Poore e a suo marito Steve Poore, Bezos ha infatti ordinato una bottiglia di Dugat-Py Grand Cru di Domaine Bernard per brindare all’anniversario di fidanzamento con la compagna pagandola 4.285 dollari mentre il suo reale valore era di 647 dollari.

A smascherare l’inganno è stata la pagina Instagram Pacelle Wine che, come riferisce il New York Post, ha pubblicato un’immagine della bottiglia del vino rosso in questione commentando: “Fatto del giorno sul vino: Bezos ne sa meno di te ed è stato fregato in Francia“. Il riferimento è al fatto che la bottiglia era stata battuta all’asta il 3 marzo del 2022 a 647,29 dollari. Non è dato sapersi se Bezos sia stato a conoscenza del sovrapprezzo che ha pagato né le motivazioni per cui la bottiglia è stata venduta con un tale rincaro, di certo c’è che per un multimiliardario del suo calibro, annoverato oltretutto da Forbes tra gli uomini più ricchi al mondo, la differenza sono spicci. Sui social, però, si è scatenata l’ironia: “Questo spiega la selezione di vini di m…a di Amazon“.