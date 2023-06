“Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago“. È con queste parole che Mara Venier ha salutato il pubblico aprendo la diretta di Domenica In. La conduttrice ha quindi continuato riassumendo questa drammatica vicenda di cronaca, l’ennesimo caso di femminicidio, iniziato sabato scorso con la denuncia della scomparsa della 29enne di Senago incinta al settimo mese e culminato nella notte tra mercoledì e giovedì con la confessione dell’omicidio da parte del fidanzato, ora in carcere a San Vittore.

“Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante – ha proseguito quindi la conduttrice -. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago”. A questo punto, Mara Venier ha deciso di rivolgersi direttamente alla madre di Impagnatiello: “Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l’assassino – ha detto -. Signora, lei ha fatto un’intervista dove ha detto: ‘Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro“.

Parole forti, quelle usate da Mara Venier, che hanno spiazzato il pubblico e scatenato subito i commenti sui social. In molti, infatti, hanno criticato la conduttrice per la sua uscita nei confronti della donna, considerandola superflua e fuoriluogo. Nel corso della diretta, la conduttrice ha poi chiesto scusa: “Sta affrontando un dolore enorme. Siamo vicini anche a lei”.