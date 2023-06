Doppie nozze per Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli. Nei giorni scorsi Dagospia aveva dato la notizia del matrimonio del direttore di Libero con l’imprenditrice, volto noto di molte trasmissioni televisive, officiato dal sindaco di Milano Beppe Sala, a Palazzo Marino. Una cerimonia privata, a cui ha fatto seguito, nelle scorse ore, una ulteriore, questa volta in riva al mare e alla presenza di amici e parenti. Ad officiare le “nozze bis” è stato il giornalista Nicola Porro: il rito non aveva alcun valore legale, solo simbolico. È stato lui stesso a pubblicare il video del momento sui suoi social.