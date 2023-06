Il sogno americano di Benjamin Mascolo è andato in mille pezzi. Almeno sentimentalmente parlando. Il Benji del duo musicale Benji & Fede fino a un anno fa viveva a Los Angeles, ora è tornato in Italia dai genitori. D’altronde non c’è posto migliore che la casa natale quando si ha bisogno di leccarsi le ferite. Tra il musicista e Bella Thorne, dopo 3 anni di relazione, è arrivata la parola fine e, intervistato da Vanity Fair, Mascolo spiega il motivo di quella rottura: “Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare”.

BENJAMIN MASCOLO E LA ROTTURA CON BELLA THORNE – A dividerli è stata la mancata condivisione di prospettive. Non c’entra nulla la bisessualità di Bella, giusto per sgombrare subito il campo da ogni fraintendimento. A tal proposito Benji fa sapere: “Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento. Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso […] Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”.

CHI È IL NUOVO AMORE DI BENJI – Il castello è crollato e ha fatto anche molto rumore. Mascolo non ha avuto timore a chiedere aiuto e ha iniziato un percorso di psicoterapia che ormai volge al termine. Ha imparato che cancellare quel che è stato non serve a nulla, anzi “è importante che quello che è successo mi resti appiccicato addosso, come una cicatrice o come uno dei miei tatuaggi, per ricordarmi gli errori e non ripeterli in questa nuova relazione”.

Perché in effetti Benji ora ha una persona speciale accanto a sé. Si chiama Greta e non fa parte dello showbiz: “Mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace!”. Con lei sogna anche di diventare padre: “È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”.