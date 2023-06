Indossare lunghe magliette o camicie stropicciate, anche bucate sopra agli abiti scelti per un evento o semplicemente per una serata con amiche. Questa la nuova tendenza in voga su TikTok e di cui ha parlato anche il Guardian. Si chiama “Subway Shirt (maglia da metropolitana, trad)” ed arriva dall’America, nella fattispecie da New York. Con 9.1 milioni di visualizzazioni per l’hashtag dedicato (numeri, ma non numeroni) è sicuramente un fenomeno che sta crescendo sui social, specialmente sulla piattaforma cinese dedicata ai giovanissimi.

Il significato che si cela dietro a questo trend è particolarmente delicato: si tratta infatti di un modo per tenere alta l’attenzione sulle molestie che possono avvenire sui mezzi pubblici. Una sorta di protezione verso potenziali molestatori. Ovviamente è da interpretare come una provocazione. Va da sé, infatti, che in nessun modo l’outfit di una donna può essere utilizzato come causa scatenante di un comportamento illecito e perseguito dalla Legge. La pensa così anche Leora Tanenbaum, autrice del libro I Am Not a Slut: Slut-Shaming in the Age of Internet, la quale ha dichiarato al riguardo: “Penso che sia fantastico che questi TikTok stiano aumentando la consapevolezza del danno causato da molestie sessuali e aggressioni negli spazi pubblici”. Quindi ha aggiunto: “Si spera che più persone ora riconoscano quanto può essere spaventoso semplicemente affrontare la giornata, incluso prendere la metropolitana, quando ti presenti ‘femminile'”. “Se qualcuno non indossa una ‘subway shirt’ sopra la canotta ed è vittima, non ha fatto nulla di male”, ha giustamente concluso. E

sebbene, stando a quanto riportato sempre dal Guardian, New York sia una delle grandi città più sicure degli Stati Uniti, il New York Times ha rilevato che i tassi di criminalità violenta in metropolitana sono aumentati dal 2019. E così, purtroppo, sempre più donne evitano il trasporto pubblico, se possono. I commenti del web su questa nuova tendenza? “Non dovremmo farlo”, “Questo mi rende triste per loro”, “Sfortunatamente questo non aiuterà perché non ha niente a che fare con il nostro aspetto esteriore, ma capisco le ragazze che vogliono ‘coprirsi'”. Oppure ancora: “Così mi sento più a mio agio se magari devo correre. Non ho preoccupazioni”, “Per me questo è esattamente l’opposto dell’empowerment femminile. Mi fa sentire come se dipendesse da come sono vestita. Mi fa sentire in colpa se non indosso la ‘subway shirt'”, sono alcuni dei commenti sotto ai vari TikTok. C’è molto su cui riflettere.