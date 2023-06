C’erano il principe William con Kate Middleton, il presidente Usa Joe Biden con la moglie Jill, i reali di Olanda e Belgio, oltre a Frederik e Mary di Danimarca, Victoria di Svezia e il marito Daniel Westling, la principessa Hisako Takamado del Giappone, oltre a teste coronate, vip e capi di Stato da ogni dove. E poi loro, Matteo Renzi e la moglie Agnese. Proprio così. Il senatore di Italia Viva (neo direttore de Il Riformista) e la consorte erano gli unici ospiti italiani tra i quasi 2000 invitati arrivati in Giordania da ogni parte del mondo per presenziare al matrimonio reale tra l’erede al trono, il principe Hussein bin Abdullah II, 28 anni, e l’architetta saudita Rajwa Alseif, 29 anni, rampolla di un’importante famiglia. È stato lui stesso a darne notizia con una foto pubblicata sui social: “In Giordania per il #RoyalWedding. Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di Petra”, ha scritto postando un’immagine con la moglie scattata davanti alle celebri rovine di Petra. Alla cerimonia la coppia ha sfoggiato look al 100% Made in Italy, o meglio, “Made in Florence”: per lui un completo white tie di Stefano Ricci, mentre la moglie Agnese indossava un raffinato abito rosa di Ermanno Scervino. Renzi ha conosciuto re Abdullah quando è stato presidente del Consiglio, stringendo buoni rapporti che – è evidente – sono continuati nel tempo a prescindere dalle sue vicessitudini politiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi)