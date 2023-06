“Per favore, niente cappuccino dopo mezzogiorno”. Stanno facendo il giro del web i video di una ragazza bionda che tiene in mano un cartello con questo appello ai turisti che affollano le vie del centro di Roma, da piazza Navona al Pantheon. I filmati, pubblicati sugli account dell’agenzia Romeitalytravel, hanno suscitato grande interesse sia dal vivo che sui social. Dalla clip, infatti, si possono scorgere gli applausi, i sorrisi e i cenni di approvazione che i romani – camerieri e ristoratori in primis – hanno rivolto alla giovane.

Diversa, invece, la reazione dei turisti che sono apparsi confusi. E con le reazioni su Instagram e TikTok, il video con in sottofondo il singolo dei Queen (I Want to Break Free), ha confermato la regola non scritta: il cappuccino si beve solo di mattina. Ovviamente, non sono mancati gli utenti stranieri che hanno chiesto il perché del divieto. Diverse sono state le risposte: “Il cappuccino è fondamentalmente una bevanda per la prima colazione, accompagnata da una pastina. È considerato una bevanda troppo pesante per essere consumata durante il giorno”. E ancora: “In Italia non si beve nulla che contenga latte insieme ai piatti salati, per questo consumiamo il cappuccino solo a colazione”. Scorrendo i commenti, però, si giunge anche alla conclusione che ognuno ha il diritto di mangiare e bere ciò che vuole quando vuole. E così un utente scrive: “Sono italiana e adoro il cappuccino dopo mezzogiorno! Smettetela di dire alla gente cosa fare, grazie”, “Io italiana che lo bevo a qualsiasi ora del giorno”.