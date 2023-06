Una festa per Manuele. Il nome è di fantasia. Il nome di un piccolo paziente del Regina Margherita di Torino. Manuele ha 7 anni e la sua storia la racconta Repubblica. Ricoverato durante il covid, i genitori pensavano fosse proprio il virus a creargli problemi respiratori e febbre alta. Ma la diagnosi, tremenda, è stata quella di un tumore ai polmoni. Ora, con il permesso della direzione sanitaria, mamma e papà hanno organizzato una festa per Manuele, alla quale tutti possono partecipare. No, non entrando in reparto ma stando fuori dall’ospedale e rigorosamente vestiti da supereroi: “Sposteranno Manuele dal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo, per consentirgli di affacciarsi alla finestra e seguire le acrobazie dei personaggi”, ha detto un’amica di famiglia a Repubblica. E ha poi aggiunto: “Non sappiamo se Manuele potrà festeggiare il suo prossimo compleanno e questo è il regalo per lui, per renderlo felice”. La Vertical, che organizza feste a tema supereroi, offrirà un evento gratuito e l’appuntamento è per il 2 giugno: “Chiunque voglia, venga vestito da supereoe”.