Gli animali, qualsiasi genere o taglia siano, una volta che vengono accolti in casa diventano parte della famiglia. E se da una parte ci sono leggi che sanzionano l’abbandono o il maltrattamento, altre realtà mettono realmente in difficoltà la gestione dei nostri amici domestici. Una di queste? Viaggiare con cani non di piccola taglia. Fa riflettere, in tal senso, quanto accaduto ad Antonella Fiordelisi. E’ stata lei stessa a raccontarlo in uno sfogo pubblicato nelle sue Instagram Story: “Per fortuna siamo riusciti a prendere il taxi perché dovete sapere che non tutti accettano i cani di grande taglia. Già stavamo perdendo il treno. Andrebbe proprio abolita la facoltà dei conducenti di rifiutare i cani“, ha detto l’ex gieffina scagliandosi contro i taxisti. Quindi ha spiegato che nessun taxista voleva far salire in auto il suo amato Ghoan, il labrador retriever del fidanzato Edoardo Donnamaria: il cagnone non è stato accettato perché, pur essendo un’animale domestico, non rientrava nelle misure di piccola taglia. Un’ingiustizia a detta dell’influencer, che conclude il suo sfogo ringraziando l’unico autista che li ha accolti a bordo.