C’è chi sostiene che le vicende di Harry e Meghan non siano utili ad aumentare l’interesse verso la monarchia. Ma cosa c’è di meglio di un continuo chiacchiericcio, da loro stessi alimentato nove volte su dieci, per non cedere il passo all’oblio? Ora, e stavolta i due non sono fautori delle voci, si parla di un probabile divorzio. E ne parlano fior fiori di esperti delle faccende reali, dall’editorialista di Sky News Louise Roberts che sostiene di Harry abbia già visto alcuni avvocati divorzisti, a Petronella Wyatt del Daily Mail che scrive di come Meghan lascerebbe sempre più spesso “Harry a casa”. Ma è il Telegraph a spingersi in avanti con le motivazioni: i due “non hanno più le stesse ambizioni”. Lei presa dallo star system, lui dalla volontà di una vita tranquilla e lontano dai riflettori. Chissà… Certo è che se dovesse mai accadere, tra il ritorno di Harry in patria e le evoluzioni di Meghan nel mondo dello spettacolo, di argomenti buoni per i tabloid e le pagine rosa ce ne sarebbero ancora tanti.