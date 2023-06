Al Corriere della Sera, Orietta Berti si è raccontata con sincerità. Ci ha abituati alla schiettezza, Orietta. E anche a leggerla volentieri mentre parla del suo Osvaldo e del grande amore che li lega: “Io e i miei amici eravamo andati con la corriera alla fiera del suo paese. L’ho visto tra le bancarelle, me l’hanno presentato e mi sembrava molto più grande di noi per i suoi modi di fare seri… aveva un soprabito alla Humphrey Bogart“. Un incontro romantico, il primo. Berti continua: “Gli dissi che se voleva poteva venirmi a trovare, che gli avrei fatto un caffè. ‘A me non piace il caffè’, rispose. “Ma guardi che io lo faccio particolare, ci metto dentro il cioccolato”. ‘Ma a me non piace neanche il cioccolato’. Come è antipatico, avevo pensato. Solo che qualche giorno dopo venne a trovarmi e mi portò anche un pezzo di formaggio. A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro: ‘Mi sa che non è sano'”. Come rimanere indifferenti a un aneddoto così, che sa di amore d’altri tempi e tanta bellezza? E quando la domanda si sposta sul presente, sulla passione, Berti spiega: “Nel mio caso non direi passione, ma amore, tenerezza, coccole… ognuno vive l’età alla sua maniera. Quando ho fatto la serie Quelle brave ragazze, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. ‘Che peccato, non sai cosa ti sei persa’, mi aveva detto, ma io sono stata felice così”.