Nei giorni scorsi Daniele Dal Moro aveva fatto parlare di sé per il duro attacco ad una fandom degli “Oriele”, come era stata ribattezzata la coppia da lui formata con Oriana Marzoli. I fan, infatti, non si rassegnano alla fine della storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello: nelle scorse ore proprio una di loro ha così rivelato dei retroscena choc sulla presunta causa della rottura tra la modella venezuelana e l’influencer. “Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione – ha scritto la fan su Twitter rivolgendosi direttamente ad Oriana -. Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, in una room fatta da alcune finte fan c’era anche uno stregone. Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno paura. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia – le sue parole -. Poi, però, dopo 48 ore è successo il caos. Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. Personalmente non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia“. Quindi il monito: “Ti garantisco che alcune si spacciano per tue sostenitrici, ma chi fa queste cose non è un vero fan, fidati”.