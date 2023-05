”Tutta la gente che è qui sta a dimostrare che non è una storia di famiglia, ma è una storia che riguarda la dignità di questo Paese e la sicurezza di tutti i cittadini nel mondo”. Queste le parole dell’avvocata Alessandra Ballerini, accanto ai genitori di Giulio Regeni, prima di entrare in tribunale a piazzale Clodio, per la nuova udienza preliminare in cui il Gup, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni.

In attesa dell’udienza, fuori dal tribunale è stato organizzato un sit-in, al quale hanno partecipato tra gli altri il regista Pif e l’ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5s). “Clima di normalizzazione in atto? Con l’Egitto non possono esserci rapporti normali, perché significherebbe uno schiaffo alla nostra Repubblica. Dal governo arrivano invece brutti segnali, avevamo chiesto di fare di tutto per avere l’elezione di domicilio dei quattro imputati per l’omicidio di Giulio, ma non è stato fatto nulla. Per l’Egitto è una pagina chiusa, per il nostro Paese non può essere così, il processo deve andare avanti”, ha rivendicato l’esponente M5s.