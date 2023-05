Quando si diventa genitori non esiste il manuale ‘Del bravo genitore’. E così, a tentativi, con tanti errori e amore, inizia la sfida più dura: crescere i propri figli al meglio. E se tuo figlio ti denuncia perché l’hai fatto nascere? Potrebbe far ridere come domanda, specialmente in un contesto dove la polemica sull’aborto è sempre accesa. Così Kass Theaz, conosciuta sui social come “@isatandstared”, ha pubblicato un video diventato virale su TikTok in cui, appunto, spiega di aver citato in tribunale i genitori per averla fatta nascere senza averle chiesto il permesso e invita tutte le donne incinte a consultare un medium per domandare al feto ‘cosa vuole fare’.

In realtà Kass ha dei figli e nel video (chiaramente ironico) spiega: “Ho detto nella mia ultima clip che sono andata a comprare vestiti per i miei figli. Molte persone sono rimaste scioccate nel sentire che sono madre, considerando che ho citato in giudizio i miei genitori per avermi avuto senza il mio permesso. Dovevano chiedermelo, per questo ho intrapreso un’azione legale contro di loro. Non ho mai acconsentito ad essere qui“. Infatti, i suoi bambini non sono stati concepiti da lei ma li ha addottati: “Io ho dei figli, anche se ho detto che non è etico averne perché si dovrebbe chiedere loro se desiderano nascere, ma i miei piccoli li ho adottati. Quindi non è colpa mia se sono qui. Sto cercando di essere una brava persona assumendomi la responsabilità di essere una mamma e aiutare chi è qui non per causa mia. In un certo senso posso dire di essere una madre etica“. Per quanto lei si reputi una “madre etica” il web è rimasto allibito dal suo pensiero e comportamento e in poco tempo è stata assalita dalle critiche. I commenti, però, non l’hanno intimorita e lei risponde con un’altra clip (sempre probabilmente ironica) dove si mostra mentre balla e annuncia che ha vinto la causa e il tribunale ha ordinato ai genitori di darle 5 mila dollari al mese.