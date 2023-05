“Stavo osservando alcuni banchi di pesci e i coralli insieme a un’altra persona quando sono stato attaccato da dietro da un coccodrillo d’acqua salata. Ero convinto fosse uno squalo ma allungando le braccia ho sentito che era proprio un coccodrillo”. Inizia così il racconto di Marcus McGowan, 51 anni, che è scampato all’attacco del rettile mentre stava facendo snorkeling con alcuni amici nel Parco Marino della Grande Barriera Corallina, nel nord dello stato australiano del Queensland. L’uomo, che non esita a definirsi un “miracolato” ha raccontato la terribile esperienza in una nota diffusa dal servizio sanitario locale e la sua storia ha fatto presto il giro del mondo, rilanciata anche dalla Bbc e dal Guardian.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 maggio: “Sono stato in grado di aprire le sue mascelle quel tanto che basta per tirarmi fuori la testa. Il coccodrillo ha quindi tentato di attaccarmi una seconda volta, ma sono riuscito a respingerlo con la mano destra, che è stata poi morsa. Sono stato in grado di sfuggire ancora una volta alla presa del coccodrillo e nuotare verso la salvezza della barca che stava arrivando dopo aver sentito le nostre grida di aiuto”, ha ricostruito. “Mi trovavo semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono grato che sia toccato a me e non ai bambini o ai ragazzi che si trovavano con noi”, ha commentato quindi McGowan, appassionato di sub e surf. Trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, il 51enne ha riportato lesioni alla testa e diverse ferite, ma non è in pericolo di vita.

McGowan ha stimato che il coccodrillo che l’ha attaccato fosse un giovane esemplare “di acqua salata” lungo 2-3 metri: “I coccodrilli sono gli animali più mordaci del pianeta – ha spiegato -. Ma quando le persone reagiscono, sembrano lasciar andare. Probabilmente ho spaventato il coccodrillo che si è reso conto di aver afferrato qualcosa di troppo grande da maneggiare”.