Ecco le immagini degli scontri avvenuti in Kosovo tra polizia e manifestanti della comunità serba che protestavano contro l’entrata in carica dei nuovi sindaci in tre comuni, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic. Le proteste hanno coinvolto anche i militari Nato della Kosovo Force: 34 sono rimasti feriti negli scontri tra cui anche 14 militari italiani.