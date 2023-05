“Pare si siano mollati“. Chi? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. È Dagospia a lanciare lo scoop ma le voci della rottura, o quantomeno di una crisi, si sono diffuse la scorsa notte attraverso un collaboratore dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Perché Salemi e Pretelli (conosciuti nel rutilante mondo del gossip come “prelemi”) erano nello stesso ristorante ma del tutto casualmente: “Deia, erano in tavoli diversi, lei con Evandro e De Pisis e lui con Charlie di Radio 101. Si sono incontrati per casualità nello stesso ristorante. Non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti, quello super allegro”. La fonte di Marzano ha poi precisato: “La gente lamenta che Pier abbia regalato rose in giro o che facesse il marpione. Assolutamente non è vero. Essendo il video fuorviante, l’ho tolto definitivamente”. Crisi confermata o no? Non del tutto perché i due sono stati avvistati andarsene nella stessa direzione.