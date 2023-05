“Che duetto incredibile”. Il popolo dei social è andato letteralmente in visibilio per questo inaspettato duetto tra Al Bano e Vittorio Sgarbi. L’esibizione è avvenuta lo scorso 25 maggio nell’ambito della rassegna La Milanesiana tenutasi al Cinema Teatro Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa: il critico d’arte era in cartellone con una lezione su Antonio Canova tratta dal suo libro ‘Canova e la bella amata’; mentre il cantante pugliese aveva in programma un concerto con alcuni dei suoi più grandi successi. Non si sa bene come, ma alla fine Sgarbi, microfono alla mano, ha duettato con lui sulle note di “Felicità”, portando sul palco anche una signora seduta tra il pubblico. La scena è stata filmata e pubblicata su TikTok dallo stesso Sgarbi, dove è diventata presto virale.