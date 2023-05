Le terribili immagini dei giorni scorsi degli alluvionati in Romagna hanno scosso ed emozionato milioni di italiani, molti volontari si sono recati nelle zone per spalare il fango dalle strade, dalle cantine e dalle case, altri stanno contribuendo economicamente con la donazioni. Anche il mondo della musica italiana ha voluto fare concretamente una operazione per sostenere la popolazione della Romagna. Ecco che nasce il grande concerto-evento Italia Loves Romagna, che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Quindici Big della musica italiana hanno aderito all’iniziativa che vedrà alternarsi sul palco: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. L’evento arriva a 11 anni da Italia Loves Emilia, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 11 di martedì 30 maggio TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.