“Sono vergine a 36 anni. Non ho ancora trovato l’amore e non voglio fare sesso prima del matrimonio. E’ un atto sacro”. E’ da tempo che Sonali Chandra, modella, attrice e comica, racconta della sua decisione. Ma anche lei non rinuncia alle tentazioni di OnlyFans, la piattaforma di contenuti erotici a pagamento. Sonali oggi vive negli Stati Uniti. Ma è di origini indiane. E sul suo sito rivendica la sua scelta di astinenza finché non troverà il suo principe azzurro. Spiega: “Non voglio utilizzare i classici sistemi di dating così tipici qui negli Usa e non ho alcuna intenzione di sottostare a un matrimonio combinato indiano”. Detta così, appare anche una bella dichiarazione di indipendenza.

Nel contempo, difende le sue tradizioni. “Sono indiana e sono fiera di portare avanti gli antichi valori tradizionali del mio Paese: prima il sesso era un tabù, adesso è fin troppo sdoganato qui negli Stati Uniti”. Ancora: “Mio padre mi voleva su Tinder. Per lui era la scelta giusta per conoscere nuove persone, ma non ho alcuna intenzione di farlo… considerate le esperienze che ho avuto con persone conosciute dal vivo”. Evidentemente poco incoraggianti: “Ho conosciuto – prosegue – solo cretini che non hanno alcuna intenzione di rendere speciale un momento del genere. Addirittura, con l’ultimo uomo sono stata vittima di ghosting… (chi sparisce all’improvviso, ndr) figuriamoci se posso avere qualche possibilità di trovare l’anima gemella su un’app di dating”.

Ha raccontato anche della sua adolescenza: “Mio padre e mia madre non hanno mai parlato di sesso in mia presenza e credo che sia giusto così. Io e mia sorella eravamo rapite dai film indiani in cui il massimo che si può vedere sono dei baci o degli attori che si tengono per mano: i due gesti più romantici che esistano”. E alla fine ha spiegato quali sono le peculiarità che deve avere l’uomo che la porterà all’altare: “Un gentiluomo cavalleresco, bello, ambizioso e che mi tratti come una regina”. Ora però ha deciso di aprire anche lei una pagina su OnlyFans, lasciando interdetti i suoi fan: com’è possibile lanciarsi in proclami così super tradizionalisti e romantici e nel contempo approdare su una piattaforma conosciuta soprattutto per i materiali a luci rosse? Lei replica: “Ho deciso di ampliare i miei orizzonti e comunque i miei non sono contenuti sessualmente espliciti”. Probabilmente non si va molto lontano dal vero sospettando che l’aspetto economico abbia giovato un ruolo in questa scelta.

Ma adesso il quesito è: Sonali è sincera? Le sue dichiarazioni sulla verginità, che hanno invaso il web da più di un anno, sono autentiche oppure fanno parte di una precisa strategia per attirare l’attenzione? Una risposta convincente non esiste, anche se sul suo sito è dichiarato esplicitamente che Samila è seguita da un gruppo specializzato in pubbliche relazioni che ha generato per lei milioni di contatti. Spiccano le foto in passerella in abiti tradizionali indiani rivisitati però nello stile contemporaneo. Non potendo confutare sulla sua verginità, non si può che crederle. D’altronde proprio negli ultimi giorni, in Italia, l’infermiera sexy di Striscia la Notizia Angela Cavagna ha dichiarato: “Vergine a 27 anni? Ci giocavo, ma era vero”. Un tema affrontato anche da Brooke Shields. Proprio negli ultimi giorni l’attrice di “Pretty Baby” e di “Laguna Blu” ha ricordato il suo libro di consigli universitari On Your Own uscito mentre frequentava l’università di Princeton e nel quale veniva rivelato che era ancora vergine. Tanto valse a trasformarla da emblema del libertinaggio a simbolo della castità dell’era Reagan. Oggi però si rammarica di aver parlato in maniera così esplicita della sua vita sessuale: “In realtà volevo lanciare un messaggio alle ragazze: non fate nulla per obbligo, fate solo quello che vi sentire di fare”.