Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier ha voluto infatti dedicare uno spazio al ricordo di Little Tony, nell’anniversario dei 10 anni dalla sua morte: in studio c’erano così ospiti amici e parenti del cantante, tra cui la figlia Cristiana Ciacci. La donna non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare al pianto, spiegando che l’assenza del padre si farà ancor più dolorosa il prossimo 11 giugno, giorno in cui convolerà a nozze con il compagno Massimiliano Salvi perché “non potrà portarmi lui all’altare”. “Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto e per me questi dieci anni senza di lui sono stati lunghi – ha spiegato Cristiana Ciacci -. Da un parte non mi sembra che siano passati dieci anni perché lo vivo nella mia quotidianità attraverso le foto, le sue canzoni, da una parte lo sento molto vicino, però dall’altra mi manca tanto, soprattutto con l’avvicinarsi del mio matrimonio”.

Quindi ha spiegato: “Sono cresciuta con papà che mi ha sempre detto che mi avrebbe cantato l’Ave Maria di Schubert al mio matrimonio. Ma non ci sarà. Non mi porterà lui all’altare, mi ci porterà mio figlio grande e mi mancherà tantissimo. Ma ci sarà un coro che canterà l’Ave Maria che voleva cantarmi lui e quel momento per me sarà emozionantissimo”. Non è mancata, però, una parentesi sul momento di crisi che hanno vissuto, quando lei si è trovata a lottare, da sola, senza il suo supporto, contro un disturbo alimentare: “Non mi voleva sul palco con lui per la mia anoressia, eravamo sempre in conflitto, mi diceva che ero troppo magra. Ho sofferto di mancanze affettive fin da piccola e per questo, poi, cercavo negli uomini quello che non avevo in casa, presenza. Sono cresciuto con voragini d’affetto. Volevo che le mie ossa descrivessero il mio malessere, per questo non mangiavo”, ha concluso subito consolata dall’affetto della padrona di casa, Mara Venier, e di tutto il pubblico in studio.