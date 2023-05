Un padre per vedere la propria figlia felice farebbe di tutto: anche spendere 20 mila euro per ricomprare dei biglietti di un concerto (peraltro già pagati a caro presso). A Natale 2022 Anthony Silva aveva regalato alla figlia 19enne Katlyn e alle sue amiche i biglietti per assistere a uno dei concerti di Taylor Swift in programma il 19, 20 o 21 maggio presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts (Usa). La spesa iniziale per quattro biglietti, però, era di 1700 euro. Silva ha dovuto, in seguito, pagare il prezzo folle di 20 mila euro perché i tickets non erano arrivati in tempo.

Anzi, il giorno prima del concerto era venuto a conoscenza che il pagamento non era andato a buon fine. Ma perché non se n’è accorto prima? Questo è accaduto perché li aveva acquistati sul portale di rivendita StubHub, parte del gruppo Ebay, che per ragioni di policy non inviava i biglietti fino al giorno prima dell’evento. Così, vedendo la figlia disperata, Silva ha optato per spendere parte dei suoi risparmi per dei biglietti last minute e il noleggio di una limousine per un’esperienza all-inclusive. Successivamente ha raccontato tutto ai media americani che hanno fatto sapere che quel sito aveva già dato diversi problemi a più utenti.