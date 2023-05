Vacanze su Marte “non faceva ridere. Era un film fatto in economia, bisognava lavorare, c’era stato il Covid e noi avevamo le bollette da pagare. Ma non è venuto bene: se non c’è un minimo di verità nella trama non funziona”. Parola di Massimo Boldi che in quel film diretto da Neri Parenti era protagonista con Christian De Sica e che si è raccontato in una lunga intervista a La Repubblica. A proposito di De Sica e della ‘separazione’ artistica ha precisato: “Chi lo dice non conosce né l’amicizia che ci lega da più di 50 anni né Christian, con lui è impossibile litigare al massimo si discute”. Boldi parla anche del suo rapporto con le donne: “Mi piacciono tutte”. Spiega però che dopo la morte della moglie Maria Selo, avvenuta nel 2006, ha avuto storie sì ma “arrivati al punto di prendere una decisione io mi sono tirato indietro. Le mie figlie non mi fanno risposare”. Ovviamente una boutade. Tra i sogni nel cassetto un film intitolato “Vita di Boldi”. Lo farà?