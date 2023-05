Luca Argentero e Cristina Marino tengono alla loro intimità e pubblicano con discrezione alcuni momenti della loro vita privata. In questi giorni la moglie dell’attore sui social è stata al centro di uno scambio di commenti piuttosto acceso. Il motivo? Molte persone non hanno gradito la Instagram story sul suo “litigio” con una maestra allo zoo. E ovviamente, non potendo commentare una story in modo pubblico, hanno deciso di dire la loro sotto un post che nulla ha a che fare con l’accaduto, ovvero con le critiche rivolte da Marino a un’insegnante che avrebbe trattato in modo non adeguato un ragazzino durante la gita. “Che titolo di studio hai per poter giudicare un’insegnante?“; ” Io non so cosa tu abbia visto, ma ad una gita, con molti bambini che sconoscono le regole fondamentali del comportamento, è prioritaria la sicurezza… E se un bambino ripetutamente commette azioni scorrette, un atteggiamento più duro e sgarbato per rimetterlo in fila ci sta” e ancora: “Continua ad occuparti di moda invece che di scuola mi raccomando, altrimenti potevi fare la maestra”. La lunga lista continua e alla frase “siete una coppia antipatica” l’attrice ha deciso di ribattere: “Disse quella con un profilo chiuso e 3 followers”. Ci sono anche tanti commenti a sostegno di Marino: “Ci vuole un titolo di studio per esprimere un giudizio? Che brava maestra che sei, un ottimo esempio per i tuoi allievi”.

