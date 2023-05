Due parole che dicono tutto, o forse no. Perché se è vero che ora Chiara Ferragni è convinta di non volere “mai più” condividere il palco dell’Ariston 2024 con il marito Fedez, lo è altrettanto che la variabili in campo sono moltissime. Il “no” lo ha detto lei stessa durante una diretta Instagram congiunta (lei e il rapper) per presentare il singolo estivo. No, non quello di Ferragni che ancora, forse per poco?, non canta. Quello di Fedez, Articolo 31 e Annalisa, Disco Paradise. A domanda, Ferragni ha risposto che l’idea di solcare il palco dell’Ariston con il marito nei paraggi non la sfiora nemmeno. Cosa nota è che Amadeus le abbia chiesto di nuovo di co-condurre tutte le sere. E cosa nota è che lei non abbia ancora risposto. Chissà come finirà: Fedez in gara e Ferragni sul divano di casa? Fedez in gara e Ferragni in platea pronta a rubargli la scena? Nessuno dei due e “tana libera tutti”?