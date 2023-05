Celine Dion costretta ad annullare di nuovo il suo tour. La cantante ha un raro disturbo neurologico: “La Stiff Person Syndrome, o sindrome della persona rigida. Adesso sappiamo cosa ha causato tutti gli spasmi muscolari che ho avuto – ha raccontato lei stessa nel 2022, quando per la prima volta ha dovuto rimandare le sue esibizioni live a causa del male – Questa sindrome colpisce una persona su un milione e stiamo ancora imparando. Sfortunatamente questi spasmi colpiscono ogni aspetto della mia vita quotidiana. Ciò non permette alle mie corde vocali di cantare nel modo in cui sono abituata e questo significa che non sarò pronta a ricominciare il tour”. Ora, la voce di My Heart Will Go On (colonna sonora del film Titanic) deve annullare tutti i suoi concerti fino ad aprile 2024. Una notizia che addolora profondamente i fan sia per non poterla vedere cantare che per le sue condizioni di salute. La decisione l’hanno resa nota gli organizzatori della sua tournée all’Afp: “Sta continuando le cure”. Le stesse cure che già lo scorso dicembre l’avevano obbligata ad annunciare l’annullamento o il posticipo delle date di febbraio e luglio 2023 in Europa. E sui social Dion scrive: “Mi dispiace molto deludervi ancora una volta. Sto lavorando duramente per recuperare le forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando si è al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli e, anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto ora finché non sarò davvero pronto a tornare sul palco. Voglio che sappiate che non mi arrendo… E che non vedo l’ora di rivedervi!“.

