Il dj Paolo Noise non è più in Hoduras per l’Isola dei Famosi ma da ex naufrago racconta su Radio 105, durante lo Zoo, retroscena più o meno hot. Nella puntata del 24 maggio è stata la volta di rispondere a una domanda degli ascoltatori: “Ci sono stati degli inciuci? Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno consumato?”. E Noise è andato dritto al punto: “Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. Hanno cominciato a fare gli “spadaccini” in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”.

E ancora: “Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher (Leoni, ndr) si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”. Noise ha spiegato che Leoni non avrebbe preso benissimo la “visione” del rapporto sessuale. E sulle altre coppie? Qualcuna ha fatto sesso? “A parte loro due nessuno. I Jalisse sono romanticissimi, ma non hanno fatto niente. Fabio è tenerissimo. Lei, appena le parte la brocca infila qualcuno con la testa nell’acqua. È la classica persona che reprime la rabbia ma quando esplode spacca un braccio a qualcuno“.