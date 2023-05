“È come se fosse la prima volta”: così si sente Alena Seredova che sta per convolare a nozze con Alessandro Nasi. E al settimanale Oggi svela dettagli in più riguardo le nozze: “Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico”. Continua: “La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, un centinaio gli invitati e festa all’aperto. Il tutto è stato organizzato dalla mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che proprio a Noto allestì il matrimonio di Chiara Ferragni”. Conclude ribadendo il suo rapporto con l’ex calciatore Buffon. “Una delle cose di cui vado più orgogliosa – ha detto a Oggi – è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco”. Ma niente “famiglia allargata”: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”, ha aggiunto. Nessun desiderio di rivalsa per Seredova che però ha precisato: “Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.