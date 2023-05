Il trasferimento del duca e della duchessa di Sussex non è mai stato accettato di buon grado dai reali inglesi che sperano in un loro ritorno. O almeno, così dicono uffialmente. Il principe Harry e Meghan Markle avevano deciso di far crescere i loro figli, Archie e Lilibeth, lontani da Buckingham Palace e dai doveri dei reali. Motivo che li aveva spinti a lasciare la corte per trasferirsi negli Stati Uniti, dove attualmente vivono.

Harry ha datto ritorno nel Regno Unito recentemente, il 6 maggio, per l’incoronazione dell’attuale sovrano Carlo III. Da allora sono passate settimane a palazzo c’è chi vocifera di un possibile rientro in patria. A sostenerlo non è uno qualunque bensì l’ex maggiordomo reale Grant Harrold. L’esperto di etichetta britannica al New York Times ha dichiarato: “Mai dire mai, è sempre possibile che un giorno voglia tornare a casa, è possibile che compri una proprietà qui per mantenere i rapporti con il suo paese e i suoi sudditi“.