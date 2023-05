“Ma che c’avete in testa?“. Micol Oliveri proprio non ci sta e ribatte a chi commenta i suoi sfoghi social: “Basta con questa storia ‘beata te che non lavori’, raga’, io lavoro”, dice in alcune Instagram stories specificando che sì, può essere che sia fortunata, ma questo non deve interessare a chi la segue. “Sono riuscita a sdraiarmi due minuti perché è da stamattina alle 7 che trotto, non mi faccio i monumenti perché credo di fare quello che fanno tante altre persone, anche sicuramente meno di altre persone ma anche sicuramente di più”. Perché ne stiamo parlando? Perché questo sfogo viene subito dopo un altro. Prima Oliveri si è lamentata dicendo di aver preso peso, 2kg in 20 giorni, “più lo tratto bene e più mi sfugge”, riferendosi al proprio corpo e aggiungendo che la cosa la sta “snervando”. Poi si è arrabbiata con alcuni siti che hanno ripreso la cosa (eppure, Olivieri dovrebbe sapere che tra le tante cose che fanno i rotocalchi online c’è quella di occuparsi degli influencer, delle loro paturnie, tra cose serie e un po’ meno). Infine ecco il panegirico sugli haters. Finita qui? No, Olivieri si è mostrata dopo una seduta di pressoterapia, felice e contenta anche perché ha spiegato di essere alle prese “con i liquidi” (la ritenzione idrica). Buon per lei.