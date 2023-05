“Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”. Con queste parole, accanto ad una sua foto sdraiato in un letto d’ospedale e con il volto segnato dai cerotti, il conduttore di ‘Linea Verde‘ Beppe Convertini dà notizia sui social di ciò che gli è capitato nei giorni scorsi, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale riportando gravi ferite. Quindi ricostruisce quanto accaduto negli ultimi giorni: “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura – sottolinea Convertini nel post su Instagram – naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia”. “Mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando” Linea Verde ma “ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato..”, spiega.

Dalle sue parole si evince che l’incidente non è avvenuto in questi giorni bensì qualche settimana fa e che il conduttore si è già sottoposto ad un intervento all’ospedale romano San Filippo Neri: “Grazie al dott. @d_scopelliti e al personale del Sanfillipponeri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!“. Infine, conclude con un pensiero per tutte le persone che sono ricoverate come lui e in questo momento stanno soffrendo: “In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto… almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso ..la terapia più importante assieme alla preghiera!”.