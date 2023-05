La perdita di una persona cara è qualcosa di devastante per tutta la famiglia e Kasia Smutniak questo dolore lo conosce bene. Dopo la morte del compagno Pietro Taricone, morto a causa di un incidente con il paracadute, l’attrice per anni si è chiusa in sé stessa. Si sarebbe lasciata distruggere dalla disperazione se non fosse stato per la figlia Sophie Taricone. Per lei ha reagito ed è tornata a vivere. E così 13 anni dopo quel fatidico 29 giugno 2010, il 25 maggio scorso, per la prima volta, le due hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival di Cannes, entrambe in total black e accompagnare dal compagno dell’attrice, Domenico Procacci. Sui social la foto non è passata inosservata e gli utenti hanno subito sottolinati la somiglianza tra Sophie e il padre: “Ha il viso di Pietro….che magia rivedere in un figlio certe somiglianze …..mi auguro anche nel carattere…..era più unico che raro”; “Tua figlia è uguale a Pietro“. E ancora: “Quanto Pietro c’è in Sophie!”.

