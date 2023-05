Due giorni di interviste e approfondimenti con ospiti di eccezione per festeggiare i 20 anni di Sky Italia: il 14 e il 15 giugno a Milano, l’azienda ha organizzato una due giorni di incontri aperti a tutta la cittadinanza, in cui ospiti italiani e internazionali si confronteranno sulle prossime sfide dell’industria creativa e televisiva. La location per l’evento “Sky 20 anni” sarà la prestigiosa cornice di Palazzo Reale, in particolare la Sala delle Cariatidi, che si trasformerà in un vero e proprio studio televisivo: per l’occasione, si alterneranno personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, dello sport, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo, che dialogheranno e si racconteranno immaginando prospettive nuove e scenari futuri.

Tra gli ospiti che interverranno figurano: il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, la giovane stella delle Nba Paolo Banchero, i tre chef stellati e giudici di MasterChef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Margherita Cassano, Presidente della Corte di Cassazione, la Gialappa’s Band, composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, i registi Stefano Sollima e Matteo Garrone, regista, Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci, Carlo Lucarelli, scrittore e presentatore televisivo, Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, Elly Schlein, segretaria del PD, Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto a Mosca 1980, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma già sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto. E tanti altri ancora, che verranno annunciati nei prossimi giorni.

L’evento “Sky 20 anni”, in collaborazione con il Comune di Milano, sarà gratuito e aperto al pubblico. Per partecipare alla due giorni di Sky Italia, info e iscrizioni sono su SKY TG24.IT e SKY SPORT.IT: l’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti e sarà inoltre visibile in diretta sui canali tv e digital di Sky TG24 e Sky Sport. L’hashtag ufficiale è #Sky20anni.