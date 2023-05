“La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio“: così Martina Colombari raccontava ad inizio aprile in un’intervista la ritrovata stabilità con il marito Alessandro Costacurta. I due avevano festeggiato da poco, il 30 marzo, 27 anni di matrimonio e in occasione dell’anniversario la modella aveva rivelato i momenti difficili e gli sbagli commessi da entrambi, tirando le somme della loro relazione: ” Dopo una decina d’anni che eravamo insieme ci siamo traditi. Mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. Perché Alessandro aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

Da allora sembrava che la crisi fosse passata e che l’ex calciatore e l’ex Miss Italia fossero più uniti che mai ma poi nelle scorse ore è stata sempre Martina Colombari a pubblicare un messaggio che lascia pensare che l’equilibrio si sia rotto: “Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la solitudine è un punto di forza”. Neanche a dirlo, subito in molti hanno pensato che stesse così ufficializzando la crisi del loro matrimonio e lei ha tenuto quindi a precisare poi nelle Story: “Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario per me stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno”.