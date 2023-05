E’ morto a Ischia Ray Stevenson, attore nordirlandese noto per aver interpretato Tito Pullo nella serie televisiva “Roma” prodotta da Rai/Bbc/Hbo, e per aver dato il volto al personaggio dei fumetti Frank Castle in Punisher – Zona di guerra. Stevenson si trovava sul set a Lacco Ameno per girare il film di Frank Ciota “Cassino a Ischia”, quando, sabato scorso, era stato colpito da un malore improvviso. Ricoverato in ospedale in condizioni critiche, per lui non c’è stato nulla da fare: è poi morto nella mattinata di lunedì 22 maggio.

Dal 2005 era legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set della serie Roma, con cui ha avuto tre figli. Tra gli altri ruoli interpretati, quello di Volstagg nel film “Thor” (2011) diretto da Kenneth Branagh, poi ripreso nei sequel “Thor: The Dark World” (2013) e “Thor: Ragnarok” (2017), e quello di Porthos in “I tre moschettieri”.