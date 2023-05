“Ma prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade…”. Così Fabrizio Corona ospite del podcast Gurulandia, nel raccontare “come fa a tenersi in forma” a quasi 50 anni. Il re dei paparazzi è sceso nel dettaglio, confermando di prendere il Cialis ogni giorno: “Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi. Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi”. Impossibile non fare la domanda sulla paura di morire, Corona ne ha? Dalla risposta parrebbe di no: “Almeno muoio magro”, le sue parole. Inutile dire che, stante la prescrizione di un medico così come dice Corona, le indicazioni che dell’ex re dei paparazzi sono da non seguire e da considerarsi comunque intese solo per lui stesso.