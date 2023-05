“La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aereoporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?”. Chi può mai aver scritto questo post? Giorgia Soleri. La poetessa e attivista ha pubblicato su Instagram una foto che la mostra abbastanza affranta per via di questo inghippo con aerei e cene. A commentare ci hanno pensato gli utenti del social: “Vuoi ti faccia vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango e acqua… Vuoi?”, “Che problema c’è… Fatteli prendere dal tuo fidanzato, tanto i soldi ce li ha”, “Ah i grandi problemi della vita…. E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro”, “Abito a Cesena… Penso basti”. C’e poi chi ha raccontato esperienze simili: “È successo anche a me con Iberia l’anno scorso. Ho chiamato entro le 24 ore dopo e mi hanno annullato la prenotazione per fortuna” e chi ha commentato con cuori e complimenti per la poetessa.

