L’estate 2023 non è poi così lontana e i primi rumors estivi iniziano ad essere in agguato. Paola di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? È questa la domanda che nelle ultime ore fan e addetti ai lavori si stanno ponendo. La coppia, dopo essere stata legata sentimentalmente dal 2018 al 2021, sarebbe stata avvistata ad un concerto. Del resto non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. Ciò che è certo è che i due avevano dichiarato di essersi lasciati in buoni rapporti senza tradimenti di mezzo. Di Benedetto e Rossi si sono ritrovati al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano sabato 20 maggio. A lanciare il gossip è stata la ben informata Deianira Marzano, la quale attraverso il suo profilo Instagram ha riportato la segnalazione ricevuta in dm da un’utente presente al live: “Deia ieri al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto e Federico Rossi (di Benji e Fede!) Sono stati insieme per tutto il concerto. Non so se ritorno di fiamma o solo amici”. Una sola certezza: nessun bacio tra i due ma una bella complicità per tutto il corso della serata. Attualmente impegnata alla co conduzione della reunion della Gialappa’s Band su Tv8, Paola risulterebbe essere nuovamente single dopo la relazione con l’ex giudice di XFactor Rkomi la scorsa estate e il presunto flirt con il tennista Matteo Berrettini (legato ora sentimentalmente a Melissa Satta). Discorso diverso invece per Federico Rossi. Sulla vita sentimentale del cantante del duo Benji e Fede non si è più saputo nulla. Insomma, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per quella che, di fatto, sarebbe la prima coppia estiva di questa estate 2023 tutta italiana.