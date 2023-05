L’ex difensore spagnolo Gerard Piquè ha postato la seconda foto con la spagnola Clara Chia Marti, riaccendendo, così, la polemica da parte dei fan della Shakira che non hanno mai accettato la fine della loro relazione. Appena la foto che lo ritrae abbracciato felice con la nuova fidanzata è stata pubblicata, Piquè è stato sommerso di commenti diretti ma nel mentre anche un’altra cosa è successa: decine di utenti si sono riversati anche sotto l’ultima foto rimasta sul suo profilo con Shakira per manifestare il proprio appoggio alla popstar colombiana. La foto in questione risale al 2021, ma nonostante siano passati quasi due anni la nostalgia e il fastidio provato dai fan della cantante è sempre presente infatti, gli ultimi commenti risalgono a meno di 12 ore, sicuramente ispirati dall’ultima foto condivisa con Clara.

Piquè, però, non ha rimpianti per aver rotto la relazione con la sua ex compagna e madre dei suoi due figli perché ha agito secondo i suoi desideri come racconta in un’intervista: “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso“.