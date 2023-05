Una giovane hostess di Treviso, Ilaria De Rosa, è stata arrestata in Arabia Saudita. L’accusa mossa dalle autorità del Paese governato dal re Salman bin Abd al Aziz Al Saud, è quella di traffico di sostanze stupefacenti (la legge saudita non distingue tra possesso e spaccio) e la 23enne è stata rinchiusa preventivamente in carcere. Originaria di Resana, De Rosa non ha alcun precedente e la Farnesina, a quanto si apprende, sta dialogando con l’Arabia Saudita per definire i contorni di una vicenda ancora tutta da chiarire e che potrebbe avere origine in un equivoco.

La donna – dipendente della compagnia lituana Avion Express – era scomparsa dal 5 maggio scorso. Da quel giorno non aveva si era mai più sentita con la sua famiglia, nonostante i contatti solitamente fossero quotidiani. L’idea iniziale era che si trattasse di un rapimento, ma poi sono state proprio le autorità dell’Arabia Saudita a chiarire che De Rosa si trova in carcere.

Una condizione che ha subito allertato le autorità italiane per la severità delle leggi arabe e per le condizioni penitenziarie in Arabia Saudita che sono state spesso criticate dalle ong attive nel campo dei diritti umani. De Rosa – come ricostruito da Repubblica – è incensurata e conosce molto bene Gedda, destinazione del volo di Avion Express. Come riporta il Corriere del Veneto, le telecamere – stando a quanto ricostruito finora – l’hanno ripresa nell’hotel Spectrum Residence Sultan, mentre sale in auto con tre uomini e, a giudicare dai filmati, lo avrebbe fatto volontariamente.