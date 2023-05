Si sono finti volontari e, una volta dentro casa, hanno rubato migliaia di euro in contanti e se ne sono andati. L’episodio di sciacallaggio è avvenuto a Fornace Zarattini, quartiere alle porte di Ravenna tra i più colpiti dagli allagamenti e per questo evacuato. I due – un uomo e una donna – sono però stati rintracciati e arrestati dalla polizia con l’accusa di furto in abitazione.

Si erano presentati a una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione. I proprietari dell’appartamento, subito dopo che i sedicenti volontari si erano allontanati, si sono accorti che erano spariti circa 6mila euro. Gli agenti del servizio anti-sciacallaggio, predisposto dal questore Lucio Pennella, hanno subito bloccato i sospettati trovati ancora in possesso del bottino.

La coppia ha approfittato della grande solidarietà in questi da parte di migliaia di persone arrivate da tutta la regione per aiutare i cittadini a ripulire le proprie abitazioni. Si tratta del primo caso conclamato in Romagna, anche se le voci si erano susseguite in diversi quartieri senza che però nessuno sporgesse una denuncia. In prefettura – come riporta Il Resto del Carlino – si aspettano che nei prossimi giorni vengano a galla diversi casi simili.