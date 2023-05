Tra gli ospiti di Verissimo, durante la puntata andata in onda ieri 20 maggio, ecco anche Angelina Mango. La vincitrice della categoria canto di “Amici” si è lasciata andare ad una intensa intervista, ricca di sorprese e colpi di scena. “Quando ero dentro non avevo la percezione, sentivo il calore delle persone, ma non avevo capito. Che vincessi? Non so, non ho mai pensato a come sarebbe finita”, esordisce con il sorriso stampato sulle labbra. Poi Angelina continua a raccontarsi: “La mia famiglia? È impazzita. Mia madre (la cantautrice Laura Valente, ndr) una volta mi ha detto ‘non pensavo di potermi stupire del modo in cui canti’. Ci siamo abbracciati tanto, a volte non c’è bisogno di parlare. Ho sentito tanto, tanto la loro mancanza in questo periodo. La mia mamma è una mia amica, in realtà, io vorrei essere così come lei”. Quindi Angelina parla del disco ‘Voglia di vivere’, che contiene alcuni dei brani che il pubblico di Canale 5 ha già potuto apprezzare live durante l’edizione di “Amici” che si è appena conclusa: da Mani Vuote a Ci Pensiamo Domani, fino appunto a Voglia di Vivere: “ll messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere le cose negative, perché sono egocentriche, ma di cose positive nella vita ce ne sono un sacco, bisogna vederle”.

Quindi la giovane cantautrice parla di Wax, suo compagno di viaggio nel talent di Maria De Filippi e con il quale è nato un rapporto speciale. C’è chi ha pensato che tra i due ci fosse del tenero, ma in realtà la stessa Angelina ha chiarito anche in diretta di essere già fidanzata. “Lui c’è stato sempre, nei momenti in cui ne avevo bisogno. Lui mi capiva, mi capisce, è una persona veramente sensibile, è in linea con la mia testa”, dice, parlando di Wax. “È pazzesco. Io con lei ho sempre dato la parte migliore di me, sempre. Non mi sono mai sentito solo, sono contento che siamo rimasti insieme fino alla fine”, le parole invece di Wax nei confronti di Angelina, mentre le fa una sorpresa presentandosi in studio (come fatto poco prima anche da Federica). Non finisce qui.

Per lei anche l’arrivo della sua insegnante Lorella Cuccarini: “Per me è stato un privilegio poterla accompagnare in questa avventura. È arrivata che già aveva un grande talento, però nel corso di questa avventura ha tirato fuori tutte le carte che aveva da giocare”, esordisce. Poi rivolgendosi direttamente all’allieva: “Secondo me è nata una nuova stella nel panorama musicale italiano, se avevi qualche dubbio su quale fosse il tuo posto nel mondo, credo che con questa esperienza tu lo abbia capito. Il pubblico ha bisogno di un’artista come te. Malgrado il tuo carisma ci fosse già, sei cresciuta tanto, finalmente libera di esprimerti”. Infine l’esibizione al centro dello studio con ‘Ci Pensiamo Domani’, che si preannuncia una delle hit dell’estate italiana.