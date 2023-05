Era la vincitrice annunciata, poi il televoto ha ribaltato qualsiasi pronostico della vigilia, portando il ballerino Mattia a vincere “Amici di Maria De Filippi”. La verità è che ad Angelina Mango (figlia d’arte del grande artista scomparso e dell’ex voce dei Matia Bazar, Laura Valente) non importava vincere, quanto fare prima un percorso personale e poi artistico. Staccarsi dagli affetti e dalle amicizie per mettere a fuoco interrogativi e dubbi. Angelina comunque ha portato a casa la vittoria del Circuito Canto di “Amici”, il Premio della critica e il Premio delle radio. Tutto quanto un cantante potesse vincere dentro la scuola più famosa d’Italia. Esce pure, il 19 maggio, il primo disco “Voglia di vivere”, già dal titolo si evince il manifesto di chi è oggi Angelina. Una cantautrice che ha dimostrato di essere versatile, di riuscire a cantare qualsiasi brano ed essere credibile. Il suo percorso inizia ora, sulla scia del singolo “Ci pensiamo domani”, che in potenza potrebbe diventare un tormentone estivo. Le premesse ci sono tutte perché porta le firme di Fulminacci, Alessandro La Cava con la produzione di Zef. Dal 19 maggio e per tutto il mese Angelina sarà impegnata con l’Instore Tour in giro per tutta Italia.

Qual è il tuo bilancio post “Amici”?

È stata una esperienza catartica. Dal punto di vista mentale sono cambiata.

Perché?

Mi sono ritrovata in situazioni più grandi di me e a dover gestire tante cose. Ho imparato tante cose e questo disco è la rappresentazione materiale di ciò che ho vissuto.

Se dovessi scegliere una fotografia che riassuma la tua esperienza al talent, quale sarebbe?

Ne sceglierei due. Quando mi sono seduta al banco per la prima volta, la seconda probabilmente quando siamo arrivati tutti e quattro finalisti all’ultima puntata a celebrare il nostro percorso.

Pensavi che avresti vinto tu?

No, assolutamente perché pensavo avrebbe vinto Mattia e me lo sentivo. So che sembrerà falso, ma è vero. Lui ha lottato per tanto tempo per questa esperienza ed ero tanto contenta per lui. Penso di aver vinto lo stesso, sono soddisfatta di quello che ho fatto.

Che feedback hai avuto?

Mi sto accorgendo che il mondo esterno mi sta accogliendo molto bene. Più di quanto immaginassi.

Come mai hai deciso di partecipare ad “Amici”? Hai ceduto dopo tre singoli e non un grandissimo riscontro?

In estrema sintesi sì. Ci ho pensato su per due anni, ma non è stato un ‘cedere’ quanto piuttosto essere convinta al momento giusto di provarci.

Perché?

Volevo staccare da tutto per un po’ ed è avvenuto. Mi sono posta mille domande e ho trovato molte risposte sia dentro al mio cuore che nella mia testa.

“Voglia di vivere” è un invito ad abbandonare tutte le certezze. Tu a cosa hai rinunciato?

A tutto. Se si vuole fare questo lavoro si abbandonano moltissime certezze. Io l’ho fatto partendo da casa sei mesi fa. Cercherò di essere sincera con le persone che mi ascoltano. L’altra certezza è che voglio stare sul palco. Quando mancheranno queste due cose dovrò cercarne altre.

Nel disco c’è “Eccetera” scritta con Anastasio (vincitore di X Factor 2018, ndr). Come nasce il vostro incontro?

Siamo legati da un rapporto di amicizia da molto tempo. Lo stimo molto come persona e artisticamente. Ci siamo incontrati questa estate da me, in Basilicata, e tra un pranzo e l’altro e una raccolta di funghi e l’altra è nata ‘Eccetera’.

Gli hai chiesto della sua esperienza in un talent?

No, in realtà non ne abbiamo parlato. Ma meglio così perché, se no, mi sarei fatta influenzare (ride, ndr).

Sei figlia di un grande artista, Mango. Cosa ti ha insegnato?

Non credo che ci sia stato un insegnamento vero e proprio. Ma è un esempio da cui imparare tanto perché credo che lui abbia fatto molto bene il suo lavoro soprattutto nei confronti del suo pubblico. Aveva un bellissimo rapporto coi suoi fan.

Sei stata vittima di pregiudizi?

Sicuramente, ma è il pubblico che decide se ascoltarti o no. Non penso che chi ascolta la musica in streaming abbia pregiudizi.

Tuo fratello Filippo e il tuo fidanzato Antonio sono state persone importanti per il tuo percorso artistico. In cosa ti hanno aiutato?

In questi anni hanno passato tantissime ore con me in studio. Hanno dedicato tantissimo del loro tempo per me ed è un atto d’amore e di fiducia enorme. Loro hanno ci hanno creduto sin dall’inizio, quando suonavamo così per divertirci. Questo mi ha dato molta spinta ad andare avanti e voglio che loro ci siano sui palchi che calcherò. Mio fratello mi ha insegnato l’aspetto pratico della musica e anche quando eravamo piccoli mi ha insegnato tutto quello che so oggi. .

Andresti al Festival di Sanremo 2024?

È lontano ancora, chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, e se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro.