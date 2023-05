Al Bano ieri, 20 maggio, ha compiuto 80 anni in compagnia della sua numerosa famiglia. Il cantante di Cellino San Marco, nonostante la sua lunga e ricca carriera, è sempre stato con i piedi ben saldati a terra ricordando a se stesso l’importanza di coltivare le sue radici e il suo talento. Per questo motivo, come già annunciato dalla stessa rete con alcuni spot tv, su Canale5 andrà in onda martedì 23 maggio una serata evento dal titolo “4 volte 20”. Uno show celebrativo dall’Arena di Verona per rivivere insieme a ospiti e amici i suoi numerosi successi.

In vista di questo evento importante il cantante si è raccontato a tutto tondo in un’intervista a Vanity Fair tra carriera, famiglia e vita privata. Nonostante alcune dichiarazioni choc rilasciate qualche tempo fa da Al Bano, secondo cui il matrimonio tra lui e Romina Power sarebbe terminato a causa dell’elevato uso di marijuana fatto da lei, il cantante non ha rivelato nuovi dettagli. “È sempre bellissimo stare sul palco insieme a Romina. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”, ha detto a Vanity.

Il discorso poi si è spostato sull’attuale compagna, Loredana Lecciso. La passione, a quanto pare, continua a essere sempre più travolgente: “Se c’è ancora passione? Grazie a Dio sì. Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”, ha detto alla rivista.

Quindi il cantante ha terminato parlando dei suoi sei figli, quattro avuti da Romina Power (Yari, Cristel, Romina Jr e Ylenia) e due da Loredana Lecciso (Jasmine e Albano Junior). “Che padre sono stato?”, si è domandato Albano. “Più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto”.

Per la sua festa, il cantante però ha espresso un unico grande desiderio: la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Proprio lui, infatti, deve molto al popolo Russo, innamorato della sua musica. Per questo Al Bano vorrebbe ricevere una lettera dal presidente Putin in persona con scritto, dice, “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”.