La lunga serie di molestie nel mondo del cinema sembra non avere fine. L’ultima rivelazione arriva da oltreoceano nel pieno, però, del celebre Festival di Cannes. A lanciare la “bomba” è stata Jane Fonda. L’attrice, come riporta l’Ansa, parlando al chat show Watch What Happens Live ha denunciato le presunte molestie del defunto regista francese René Clément.

Secondo Fonda, il regista di Parigi Brucia e La corsa della lepre attraverso i campi, le avrebbe chiesto di andare a letto con lui “perché voleva vedere i miei orgasmi”. L’episodio risalirebbe al 1964, quando Fonda aveva 27 anni e il regista 51, e la richiesta sarebbe avvenuta durante le riprese del thriller Joy House.

Ma perché Fonda ha tirato fuori la storia proprio oggi? L’attrice ha risposto a una domanda del conduttore, Andy Cohen, che le ha chiesto di fare il nome di un uomo di Hollywood che durante la sua carriera ha cercato di rimorchiarla, senza però riuscirci.

“Voleva andare a letto con me perché, mi spiegò, il mio personaggio avrebbe dovuto avere un orgasmo nel film, e lui doveva vedere com’erano i miei. Ma me lo chiese in francese e io feci finta di non capire“, ha quindi risposto Fonda che, all’epoca, faceva coppia con Roger Vadim.

È certo, comunque, che il regista non potrà né smentire né confermare il racconto di Fonda. Clément, infatti, è morto nel 1996 a 82 anni.