Ha assunto sostanze stupefacenti per affrontare una “maratona” di sesso e ora rischia di perdere il pene. Sembrerebbe una storia da film e invece è quello che è accaduto a un 50enne tedesco in vacanza in Italia. La storia, avvenuta a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, è stata raccontata da Repubblica Firenze e, nonostante sia trapelata in queste ore, risale ai giorni 10 e 11 maggio scorsi.

La storia ha dell’incredibile. Sembra, da una prima ricostruzione, che l’uomo e sua moglie, in vacanza in Toscana, abbiano deciso di passare una giornata a fare l’amore. Per affrontare la “maratona” avrebbero quindi assunto, abusandone, delle sostanze, si presume Mdma, conosciuto come ecstasy, forse anche mischiato con del Viagra. Sostanze che, evidentemente, hanno giocato un brutto scherzo all’uomo che ha riportato uno shock settico ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Grosseto, dove è ancora ricoverato.

La necrosi ha interessato lo scroto e il pene. L’uomo, inizialmente considerato in fin di vita, sembra ora stare meglio, rischia, però, di non avere più erezioni o peggio, scrive Repubblica, l’amputazione degli organi maschili.